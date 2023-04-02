Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 02-04-2023 09:26

Kıraat Eğitim Derneğinde geleneksel iftar

Akyazı kıraat Eğitim Derneğinin geleneksel iftarı bu akşam dernek salonunda gerçeklşeti.

Kıraat Eğitim Derneğinde geleneksel iftar

Akyazı kıraat Eğitim Derneğinin geleneksel iftarı bu akşam dernek salonunda gerçeklşeti.

Kurra Hafız Yavuz Sultan Selim Günkızıl hoca efendi’nin Kuran tilafetini ile başlayan programda Dernek Başkanı Celal Harputoğlu teşekkür konuşması  yaptı.

İftarda Kraat Eğitim Merkezi yönetim kurulu Başkanı. Şeyhül  Kurra Muhammet Nurullah Dindar hoca efendi’nin yapdığı yemek duasının  ardından okunan ezanla birlikte iftarlar açıldı. Kalabalık bir davetlinin katıldığı iftar yemeği  İlçe vaazi Şaban Peker’in duasıyla sona erdi.

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