KEREMALİSPOR AKADEMİ SAHAYA İNDİ

​​​​​​​Akyazı ilçemizin merkez kulüplerinden Keremalispor, altyapı oluşumunu tamamlayarak bugün sahada ilk antrenmanını yaptı.

Akyazı ilçemizin merkez kulüplerinden Keremalispor, altyapı oluşumunu tamamlayarak bugün sahada ilk antrenmanını yaptı.

Sakarya amatör liglerinde mücadele eden ilçemizin merkez takımlarından Keremalispor, Şener Dönmez ve Ahmet Selim Akcan hoca önderliğinde altyapının ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi. ‘Yarının hayali, bugüne yeter’ paylaşımıyla akademinin kurulduğunu belirten spor kulübü yönetimi, oluşumda emeği geçen ilçe spor müdürü Adem Altun’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Keremalispor Futbol Okulu kayıt için iletişim:

Ahmet Selim Akcan – 0541 803 67 54

Şener Dönmez – 0546 817 13 13