Kendisi yapıyor kendisi satıyor

Ali Özeren 59 yaşında iki çocuk babası bir Akyazılı. Dedesi yayık ve külek ustası, babası da keresteciydi. Çocukluğu ve gençliği

HABER VE RESİM: Salim Özyılmaz

Ali Özeren 59 yaşında iki çocuk babası bir Akyazılı. Dedesi yayık ve külek ustası, babası da keresteciydi. Çocukluğu ve gençliği onların yanında yaptıkları işi öğrenmekle geçti.

Ali Özeren, bir taraftan dede mesleğini öğrenirken, diğer taraftan da dedesinin usta olarak yaptıklarına kendisi tahta kaşık, oklava, şimşir kaşık ve çeşitli ağaç işlerini ekleyerek mesleğini geliştirmeyi ihmal etmemiş.

Ali Özeren, göz nuru dökerek ve el emeği vererek imal ettiği her tarafından ustalık kokan mamullerini satış yapabilmek için müracaat ettiği belediye tarafından çarşı içinde kendisine gösterilen yerde bizzat kendisi satıyor. Böylece geçimini de bu satışlardan karşılıyor.

Kendisini Akyazılılara sevdirmeyi de başaran Ali Özeren, çoluğum ve çocuğumun kısaca ailemin rızkını bu satışlardan çıkarıyorum ve kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. Azda olsa elde ettiğim bu gelirim için şükrediyorum diyor.