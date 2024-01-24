Kedinin otomobil keyfi

Havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanlarının çilesi de iki kat artar. Bir taraftan yiyecek içecek ararken, bir taraftan da barınacak yer ararlar.

Havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanlarının çilesi de iki kat artar. Bir taraftan yiyecek içecek ararken, bir taraftan da barınacak yer ararlar.

Geçmişle bugünleri karşılaştırdığımızda ülkemizin her tarafından olduğu gibi Akyazı’da da sokak hayvanlarına karşı büyük bir sevgi, onları aç bırakmama, barınma sorunlarının giderilmesi gibi insani davranışların ön plana çıktığını görüyoruz.

Akyazı’nın gerek ilçe merkezinde ve gerekse mahallelerinde sokak hayvanlarına sevgiyle yaklaşan, onları doyuran, seven okşayan ve barındırmaya çalışanların sayılarında çok büyük bir artışın olduğunu söylemek çok mümkün. Sokak hayvanlarının da bu insani davranışlarından ötürü mutlu oldukları da açık bir şekilde görülüyor.

Haberi süsleyen fotoğrafta da görüldüğü gibi sokakta yaşamak zorunda bırakılmış bir kedi havanın azda olsa güneşli olmasından yararlanarak park yapmış bir otomobilin motor üstüne çıkıp oturuyor ve güneşten yararlanmaya çalışıyor. İnsanlar ise o kediyi korkutacak en küçük davranış içinde bulunmuyor. İşin sevindiren tarafı da bu.