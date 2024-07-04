Kaza kurbanı Demiralay toprağa verildi

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Boztepe Mahallesi Acelle yaylası mevkiinde seyir halinde iken yoldan çıkarak ağaçlıkla kaplı uçuruma yuvarlanan ATV’yi kullanan Nurhan Demiralay (50) kazada hayatını kaybetmişti.

Akyazı’ya bağlı Boztepe Mahallesi Acelle yaylası mevkiinde seyir halinde iken yoldan çıkarak ağaçlıkla kaplı uçuruma yuvarlanan ATV’yi kullanan Nurhan Demiralay (50) kazada hayatını kaybetmişti.

Haber verilmesi üzerine kaza mahalline sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının kaza sonrası hayatını kaybettiği belirlenmiş cenazesi de önce Akyazı Devlet Hastanesine, sonra da Sakarya Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumundan alınan Nurhan Demiralay’ın cenazesi ikamet ettiği Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesindeki evine getirildi ve burada alınan helallik sonrası, Şose Mahallesi merkez camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza kurbanı Nurhan Demiralay evli ve biri kız iki çocuk annesiydi.

Cenaze törenine AK Parti İl başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe başkanları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, yakınları ve dostlarının yanı sıra çok kalabalık cemaat katıldı.