Kaza kurbanı Alaattin Şen Akyazı Yuvalak Mahallesinde toprağa verildi

​​​​​​​Sakarya’dan aldığı yükü Aksaray İline götürürken Ankara Gölbaşı mevkiinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Akyazılı tır şoför Alaattin Şe

Sakarya’dan aldığı yükü Aksaray İline götürürken Ankara Gölbaşı mevkiinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Akyazılı tır şoför Alaattin Şen Akyazı’nın Yuvalak Mahallesinde cumartesi günü akşam saatlerinde kılınan namaz sonrası aynı mahalle aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra kalabalık cemaat katıldı.

Alaattin Şen’in trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi hem Akyazı’da hem de Yuvalak Mahallesinde derin üzüntü yarattı.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir’de Alaattin Şen’in kaza sonrası hayatını kaybetmesi bizim camiamızda da büyük üzüntü yarattı. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine de sabır ve başsağlığı diliyorum açıklaması yaptı.