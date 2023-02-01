KAZA KURBANI 16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Akyazı'da geçtiğimiz cumartesi günü yolun karşısına geçerken otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Oğuz

Akyazı'da geçtiğimiz cumartesi günü yolun karşısına geçerken otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Oğuz Demiralay'ın akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Beyin ölümü gerçekleşen Demiralay'dan saatler sonra hastaneden acı haberi geldi.

HASTANEDEN ÖLÜM HABERİ GELDİ!

Mehmet Oğuz Demiralay’dan akşam saatlerinde tüm uğraşlara rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki gençten saatler sonra ise ölüm haberi geldi. Merhum Mehmet Oğuz Demiralay, Akyazı Hastane Mahallesi'nde Yeşil Direk Camii'nde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Kuzuluk şose Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Babası :Mustafa Demiralay 0536 948 87 41