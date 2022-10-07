Eğitim
Giriş Tarihi : 07-10-2022 22:44

KAYMAKAMLIKTAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ

10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11.30 ile 14.30 arasında çarşı içinde  düzenlenecek olan şenlikte okul öncesi ana okullarında öğrenim gören öğrencilerin gösterilerine yer verilecek.

KAYMAKAMLIKTAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Okul öncesi çocuklarının katılacağı okul öncesi  şenliği düzenlendi.

10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11.30 ile 14.30 arasında çarşı içinde  düzenlenecek olan şenlikte okul öncesi ana okullarında öğrenim gören öğrencilerin gösterilerine yer verilecek.

Şenlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak. Daha sonra sırası ile Konuşmalar, Geleneksel çocuk oyunları ve son olarak  stantlarda etkinliklere yer verilecek.

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: