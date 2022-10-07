KAYMAKAMLIKTAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ

10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11.30 ile 14.30 arasında çarşı içinde düzenlenecek olan şenlikte okul öncesi ana okullarında öğrenim gören öğrencilerin gösterilerine yer verilecek.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Okul öncesi çocuklarının katılacağı okul öncesi şenliği düzenlendi.

10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 11.30 ile 14.30 arasında çarşı içinde düzenlenecek olan şenlikte okul öncesi ana okullarında öğrenim gören öğrencilerin gösterilerine yer verilecek.

Şenlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak. Daha sonra sırası ile Konuşmalar, Geleneksel çocuk oyunları ve son olarak stantlarda etkinliklere yer verilecek.