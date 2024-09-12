KAYMAKAMLIKTAN GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ TOPLANTISI

​​​​​​​2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte Akyazı Kaymakamlığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte Akyazı Kaymakamlığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Öğrenci Servisi Temsilcileri katıldı.

Bugün saat 15.0 de Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Başkanlığında Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans salonunda yapılan toplantıda 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında bilhassa okul önlerinde alınacak Güvenlik Tedbirleri, öğrenci taşıyan servis sürücülerinin dikkat etmesi ve uyması gereken kurallar, görüşülürken ve ilgililerin görüşülen konularla ilgili görüşleri alındı. Soruları cevaplandırıldı.