Kaymakamlık ve Kızılay protokol imzaladı 29 KASIM 2024

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti. Ziyarette konuşulan bir çok konunun yanında kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanmaları için Kızılay Genel Merkezi

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti. Ziyarette konuşulan bir çok konunun yanında kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanmaları için Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen kışlık giyim eşyaları da Akyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sabri Damar ve Vakıf çalışanlarına düzenlenen bir protokol sonucunda teslim edildi. Protokola imzalar Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi ile Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu tarafından atıldı.

İmzaların atılmasından sonra teslim alınan kışlık giyecekler Sosyal Yardımlaşma Vakfı yöneticileri teslim aldıkları giyimleri hiç zaman geçirmeden ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söylediler.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, bugün Akyazı’mızın en büyük mülki amiri Kaymakamımız Kızılay’ımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret bizi son derece mutlu etmiştir. Kendilerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyoruz dedi.