KAYMAKAMLIK MEMURESİ TÜRKAN KAYA DAMAR EMEKLİYE AYRILDI ​​​​​​​17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen asrın depremi sonrası Eşi Sabri Damar’la birlikte Akyazı Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfında göreve

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen asrın depremi sonrası Eşi Sabri Damar’la birlikte Akyazı Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfında göreve başlayan ve uzun yıllar görev yapan Türkan Kaya Damar emekliye ayrıldı.

Türkan Kaya Damar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’En güzel anılarımın olduğu çalışma hayatıma emekli olarak veda ettim, karar vermek zor tabii, çok sevdiğim işimden ayrılmak ta çok zor, karar verdim ve emekli oldum ben, yeni hayatımda özüme dönmek istiyorum, farkındalığımın zirvesini yaşamak istiyorum ,kendime ve işimin bana kazandırdığı herkese ve her şeye teşekkür ederim’’ ifadelerini kulandı.

Görevi sırasında çalışkanlığı ve güler yüzlü oluşu ile herkesin sevgisini kazanmış olan Türkan hanıma emeklilik hayatında sağlık mutluluk diliyoruz.