Kaymakamdan İlçe Tarım Personeline Başarı Belgesi

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan başta olmak üzere Müdürlük bünyesinde çalışan personeli mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdükleri çalışmalarından ötürü

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan başta olmak üzere Müdürlük bünyesinde çalışan personeli mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdükleri çalışmalarından ötürü “başarı belgesi” ile ödüllendirdi.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, ödüllendirdiği personele verdiği belgelerde şunları yazdı “ İlçede görevli bulunduğum süre içindeki izlenimlerimde hizmetinizi tam bir ciddiyet, liyakat ve büyük bir sorumluluk anlayışı içinde yürüttüğünüzü memnuniyetle izledim. Şahsıma, kamu görevlilerine, mesai arkadaşlarınıza ve iş sahiplerine karşı meslek onuruna yakışır davranışlarınızı müşahede ettim. Bu üstün mesainiz dolayısıyla sizi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. Maddesine istinaden “BAŞARI BELGESİ” ile taltif eder çalışmalarınızda başarılar dilerim”

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve Personelinin Kaymakam Eşki tarafından ödüllendirilmesi dairede büyük sevinç ve mutluluk yarattı.