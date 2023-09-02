Kaymakam Yakup Güney’in Akyazı’daki son bayramı

​​​​​​​17.09.218 gününden beri Akyazı Kaymakamı olarak görev yapan ve son 24.08.2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı

17.09.218 gününden beri Akyazı Kaymakamı olarak görev yapan ve son 24.08.2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye Kadirli İlçesine atanan Yakup Güney, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katıldı ve böylece 5 yıldan beri görev yaptığı Akyazı’da Kaymakam Güney’in Zafer bayramı kutlaması son kutlaması olarak tarihe geçmiş oldu.

Kaymakam Yakup Güney’in yeni görev yeri olan Osmaniye Kadirli İlçesine gitmek üzere muhtemelen 3 Eylül Pazar günü

Akyazı’dan ayrılması bekleniyor. Nitekim Kaymakam Güney, Akyazı’da veda ziyaretlerini sürdürüyor.