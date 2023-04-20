KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

​​​​​​​İlçemiz Kaymakamı Yakup Güney Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı. Kaymakam Güney ayrıca Bayramın 1. Günü Kamu Kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın katılımı ile

İlçemiz Kaymakamı Yakup Güney Ramazan Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı. Kaymakam Güney ayrıca Bayramın 1. Günü Kamu Kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın katılımı ile saat 10.00’da Cevat Ayhan Kubbeli Yeni cami yanındaki Alparslan Sosyal Tesislerinde Bayramlaşma programı yapılacağını belirterek halkımızı programa davet etti.

Kaymakam Yakup Güney’in Bayram mesajı şöyle:

“Toplumsal dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayını geride bırakırken Ramazan Bayramını karşılamanın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. Bayramlar, milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlık ve küskünlüğü bir kenara bırakarak barıştığımız müstesna günlerdir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını bu duygular içerisinde sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörüyü güçlendirerek huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederim.

Bayram dolayısıyla yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim.

Ramazan Bayramı vesilesiyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle yaşamlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın, Akyazılı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”