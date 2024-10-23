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  • KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANININ OKUL GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
Eğitim
Giriş Tarihi : 23-10-2024 23:10

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANININ OKUL GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan yapımları bu yıl tamamlanan hizmete giren okullardan

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANININ OKUL GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan yapımları bu yıl tamamlanan hizmete giren okullardan İmamhatip Orta okulu ve Küçücek ortaokulunu beraberlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can olduğu halde ziyaret ettiler.

Bu okulların yönetici ve öğretmenleri ile görüşüp isteklerini dinlediler ve notlarını aldılar. Ayrıca sınıflara girerek öğrencilerle sohbet ettiler.

Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrencilere ve okul yönetici ve öğretmenlerine başarı dileyerek okullardan ayrıldılar.

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