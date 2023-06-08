KAYMAKAM GÜNEY’DEN ERDOĞDU VE SUKENARI MAHALLELERİNE ZİYARET

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir olduğu halde Erdoğdu İlk ve Ortaokulu ile Sukenarı ana

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir olduğu halde Erdoğdu İlk ve Ortaokulu ile Sukenarı ana sınıfı ve HEM tarafından açılan biçki dikiş kursu ile Kuran kursunu ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi.

Kaymakam Güney ilk olarak Erdoğdu Ortaokulunu ardından da İlkokulu ziyaret etti. Ortaokulda girdiği 8.sınıf öğrencileri ile sohbet etti ve yapılan LGS sınavına giren öğrencilere geçmiş olsun dedi ve onlarla bir süre sohbet sohbet edip hayalleri ile ilgili sorular sordu.

Güney ve beraberindekiler daha sonra İlkokula geçti ve girdiği sınıfta öğrenim gören 1. Sınıf öğrencileri ile sohbet etti ve emekli öğretmen ve Gazeteci Kenan Certel’in çaldığı mandolin eşliğinde öğrencilerin söyledikleri şarkılara eşlik etti ve okul müdür ve öğretmenlerinden bilgiler aldı. Okul Müdürünün isteği olan okul bahçesine oyun gurupları isteği ile ilgileneceği sözünü verdi.

Okuldan ayrılması esnasında okul salonunda aslen Balbalı Mahallesinden olan ve yapılan genel seçimlerde Düzce’den Milletvekili seçilen Talih Özcan’la karşılaştı.

Torunlarını görmeye gelen Talih Özcan’la kısa bir sohbetin ardından Kaymakam ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.

Kaymakam Yakup Güney ve beraberindekilerin ikinci durakları Sukenarı Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Hakan Aba ile görüştükten yaşam merkezindeki ana sınıfına girdi ve öğretmenleri Zehra Nur Tanık tarafından eğitilen ana sınıfı çocukları ile tek tek tanıştı ve çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra yan odada HEM tarafından açılan biçki dikiş kursuna giden Kaymakam Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir kursiyerlerle bir araya geldi, kurs öğretmeni Müzeyyen Akdağ’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve kursiyer hanımlarla sohbet etti ve ikram edilen yiyecekleri yedi ve çaylarını içip başarı dilekleri belirterek yanlarından ayrıldı.

Kaymakam Güney’in son ziyaret durağı HEM tarafından açılan Kuran kursu oldu. Kurs hocası Fatma Bakır Öktem’den çalışmaları ile ilgili bilgiler aldıktan sonra kursa gelen hanımlarla konuştu ve kendilerine ikram edilen kahveyi içtikten sonra Kaymakam ve beraberindekiler Sukenarı Mahallesinden ayrıldı.

Kaymakam Yakup Güney’in bu seri ziyaretlerini gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel’de takip etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaymakam Güney, sizin de gördüğünüz gibi Akyazı olarak eğitim konusunda üst düzey noktadayız. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek hepimizin görevi. Bu konuda herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bugün yaptığımız ziyaretlerde bu olumlu havayı, durumu birlikte gördük, yaşadık ve sonuçlarını da gördük. Çocuklarımızın yetişmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum dedi.