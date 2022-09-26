KAYMAKAM GÜNEY VE BAŞKAN SOYKAN FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ilk ders etkinliğine katıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile birlikte SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yeni döneminin ilk dersine konuk olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Güzel ilçemiz Akyazı’ya hoş geldiniz. Siz değerli öğrenci kardeşlerimizin huzuru ve mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ilk ders etkinliğine katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı ile birlikte öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, farklı şehirlerden Akyazı’ya gelen öğrencilerin ilçedeki huzuru ve mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiler.

Öğrencilerle sohbet eden ve Akyazı’nın güzelliklerinden söz eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Güzel ilçemiz Akyazı’ya hoş geldiniz. Akyazı doğası ve eşsiz güzellikleri ile Türkiye’nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bunu sizler de ilçemizi gezdikçe fark edeceksiniz. Biz ilçe yöneticileri olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Herhangi bir sorun ya da istediğiniz olduğunda bizlere kolayca ulaşabilirsiniz. Sizlerin Akyazı’da mutlu bizim için çok değerli. Sizlerle birlikte öğrenci sayımız 1500’e yükseldi. Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerle birlikte birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bilal Soykan Soykan, “ Ben geçen sene öğrenci arkadaşlarımıza her ay bir etkinlik düzenleyeceğimizin sözünü vermiştim ve bunu da gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşleri, yemek organizasyonları gibi birçok güzel faaliyeti hep birlikte gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimize bu sene de sizlerle devam edeceğiz. Siz ne tür bir etkinlik yapmak istiyorsanız belirleyin yeterli” şeklinde konuştu. Başkan Soykan ve Akyazı Kaymakamı Yakup Güney söyleşi sonrasında öğrencilerle birlikte öz çekim gerçekleştirdi.