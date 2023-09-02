Kaymakam Güney Muhtarlarla vedalaştı

​​​​​​​Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Osmaniye Kadirli Kaymakamlığına atanan ve Pazar günü Akyazı’dan ayrılacak olan

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Osmaniye Kadirli Kaymakamlığına atanan ve Pazar günü Akyazı’dan ayrılacak olan Yakup Güney veda ziyaretlerinden birini Akyazı Muhtarlarına yaptı.

Öğretmenevinde gerçekleşen veda da konuşan Kaymakam Yakup Güney, 5 yıldan beri Akyazı’da görev yapıyorum. Bu süre içinde çok güzel ve özel dostlar edindim. Akyazı insanının gerçek manada çok iyi dost ve arkadaş olduklarını yakinen gördüm. Muhtarlarımızla birlikte bu süre içinde önemli çalışmalar yaptık. Ben hepinizden memnunum. Akyazı’yı ve sizleri asla unutmayacağım dedi.

Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş da konuşmasında Kaymakam Yakup Güney’e hizmetleri için teşekkür etti ve kendisine yeni görev yerinde üstün başarılar diledi. Savaş konuşmasını tamamladıktan sonra günün anısına Kaymakama Güney’e bir plaket takdim etti.