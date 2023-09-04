Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 04-09-2023 01:02

KAYMAKAM GÜNEY AKYAZI’LILARA VEDA ETTİ

​​​​​​​Yaklaşık 5 yıldan beri Akyazı Kaymakamlığı görevinde bulunan Kaymakam Yakup Güney son çıkan

KAYMAKAM GÜNEY AKYAZI’LILARA VEDA ETTİ

Yaklaşık 5 yıldan beri Akyazı Kaymakamlığı görevinde bulunan Kaymakam Yakup Güney son çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kadirli İlçesine atanmıştı.

Akyazı’daki veda turlarını tamamlayan Kaymakam Güney bugün öğle saatlerinde Eşi Serap Güney ve çocukları ile birlikte Kaymakamlık Lojmanı önünden kendi arabası ile yeni görev yeri olan Kadirli İlçesine doğru yola çıktı.

Güney Ailesini  İlçenin yeni  Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, mesai arkadaşları ile bazı milli eğitim mensupları  uğurlarken Kaymakam Güney ve eşi  Serap Hanım Akyazı’da kaldıkları süre içinde bir çok dostluklar edindik. Unutulmayacak anılarla Akyazı’dan ayrılıyoruz  dediler ve uğurlamaya gelenlerle teker teker  vedalaşarak helallik istediler, sağlık ve başarı dileklerini ilettiler.

 
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