KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE 180. YIL SÜRPRİZİ

Polis teşkilatının 180. Yılı kutlamaları devam ederken Hastane Mahallesindeki kavşakta kavga var ihbarı üzerine olay mahalline gelen Emniyet güçleri 4 kişi tarafından dövülmekte olan bir vatandaşı kurtarmak

Polis teşkilatının 180. Yılı kutlamaları devam ederken Hastane Mahallesindeki kavşakta kavga var ihbarı üzerine olay mahalline gelen Emniyet güçleri 4 kişi tarafından dövülmekte olan bir vatandaşı kurtarmak isterken aniden kavga etmeyi bırakan şahıslar bir anda polisi de şaşkına çevirdi.

Meğer Kavga Hastane taksicileri polis günü dolayısıyla emniyet teşkilatının 180 kuruluş yılını kutlamak üzere kurgulanmış bir kavga imiş.

Hastane mahallesi Taksi şoförleri polislerin bayramlarını kutlamak için hazırladıkları 180. Yıl pastasını kesmek ve onlara ikram etmek üzere böyle ilginç bir senaryo uygulamışlar.

Olaydan haberdar olan vatandaşların da katılımı ile alkışlar arasında pastalar kesildi ve orada bulunanlara ikramlar yapıldı. Bir bayan polis memuruna da çiçek verilerek bayramlarını kutladılar.

Hastane Mahallesi taksi şoförlerinin bu jestleri karşısında çok memnun olduklarını ifade eden emniyetçiler böyle bir kutlama ile ilk defa karşılaştıklarını belirterek teşekkür ettiler.