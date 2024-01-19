KARNELERİNİ ALAN ÖĞRENCİLER  YARIYIL TATİLİNE BAŞLADI

2023-2024 Öğretim Yılı ara tatili bugün son zillerin çalması, öğrencilerin karnelerini alması ile başladı.

2023-2024 Öğretim Yılı ara tatili bugün son zillerin çalması, öğrencilerin karnelerini alması ile başladı.

19 Ocak Cuma günü başlayan yarı yıl tatili , 2 Şubat Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Akyazı’daki okullarda yarı yıl tatiline girilmesi dolayısı ile törenler düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Şube Müdürleri Ramazan Şerbetçi ve İbrahim Baş Madanoğlu İlkokulu ile Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Orta okulundaki törenlere katılarak Öğrencilerin karne başarı belgelerini dağıttılar. Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gürbüz ve öğretmenleri, Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Orta okulu Müdürü Kerem Çimşit ve öğretmenleri karne törenlerine katılan İlçe milli Eğitim yetkililerine teşekkür ederek ikramda bulundular.

Öğrencilere hitabeden Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir karne alan öğrencilere tatil döneminde dinlenmeleri, eksik olduğu konuları tekrar edip kitap okumaları, verimli ve eğlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde bulunarak öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Akyazı’daki İlk, Orta ve Liseleri ile özel okullarda öğretim gören 22 bin öğrenci 5 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek tatile bugün başladılar.