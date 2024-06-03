KARATECİLERİMİZDEN BİR BÜYÜK BAŞARI DAHA

​​​​​​​12 Balkan ülkesinden 1657 sporcunun katıldığı 28. Balkan çocuklar karate şampiyonasında ilçemiz sporcuları Balkan üçüncü oldular.

12 Balkan ülkesinden 1657 sporcunun katıldığı 28. Balkan çocuklar karate şampiyonasında ilçemiz sporcuları Balkan üçüncü oldular.

31 Mayıs 2 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü spor salonunda düzenlenen 28. Balkan çocuklar karate şampiyonası için karate milli takıma çağırılan ve ülkemiz adına yarışan 2012 doğumlu yıldız bayanlar 50 kg da Ayşen Saner ve 2011 doğumlu yıldız bayanlar 54 kg Sare Kaya Balkan üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler.

Turnuvada rakipleri ile büyük mücadele ederken hakemlerle de mücadele etmeleri milli takimin diğer sporcuları tarafından tribünde verdikleri desteklere kürsüde yer almayı bildiler.

Alınan başarıyı ilçemize hayırlı olsun diyen karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu, Çocuklarımıza millîlik unvanı yanında spor ahlakı ile birlikte geleceğimize şekillenmesinde katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Aldığımız başarı ilçemize ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bizlere destek veren ilçe Kaymakamı sayın Mustafa İkbal Eşki'ye, ilçe spor müdürü Adem Altun'a, Halk eğitim müdürü Ali Salih Akyüz'e velilerine teşekkür ederim. Her şey gençliğimiz için.