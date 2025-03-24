Karatecilerimiz Bursa’dan Altı Madalya ile Döndü

Bursa Naim Süleymanoğlu spor salonunda düzenlenen karate lig 2. Ayak turnuvasında Akyazı'lı karateciler 6 madalya kazandılar.
İlçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eden sporcularımız Bursa Yıldırım ilçesi Naim Süleymanoğlu spor salonu'nda yapılan iller karate lig 2. Ayak turnuvasında ilçe spor müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karate takımı Akyazı'nın rüzgarını estirerek 3 Altın 2 Gümüş 1 Bronz madalya elde ederek ilçemizin gururu oldular.
Nisan ayında Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye çocuklar karate şampiyonasına hazırladıklarını belirten Karate Antrenörü Sezai Yolcuoğlu, katışdığımız bütün turnuvalarda ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eden sporcularımı ve onları destekleyen velilerimi kutluyorum.
Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye çocuklar karate şampiyonasına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Alınan madalyaları
Bedenleri küçük ama yürekleri büyük olan çocuklarımızın başarılarını takdir etmesini bilmeyenlere armağan ediyorum dedi.
Derece yapan Sporcularımız
Sare Kaya Altın madalya
Ayşen Saner Altın madalya
Pamir Tanbey Yılmaz Altın madalya
Ayşegül Yavuz Gümüş madalya
Feyza Cemre Atmaca Gümüş madalya
Elif Hira Tanrıkulu Bronz madalya