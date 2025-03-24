Karatecilerimiz Bursa’dan Altı Madalya ile Döndü

​​​​​​​Bursa Naim Süleymanoğlu spor salonunda düzenlenen karate lig 2. Ayak turnuvasında Akyazı'lı karateciler 6 madalya kazandılar.

Bursa Naim Süleymanoğlu spor salonunda düzenlenen karate lig 2. Ayak turnuvasında Akyazı'lı karateciler 6 madalya kazandılar.

İlçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eden sporcularımız Bursa Yıldırım ilçesi Naim Süleymanoğlu spor salonu'nda yapılan iller karate lig 2. Ayak turnuvasında ilçe spor müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karate takımı Akyazı'nın rüzgarını estirerek 3 Altın 2 Gümüş 1 Bronz madalya elde ederek ilçemizin gururu oldular.

Nisan ayında Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye çocuklar karate şampiyonasına hazırladıklarını belirten Karate Antrenörü Sezai Yolcuoğlu, katışdığımız bütün turnuvalarda ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eden sporcularımı ve onları destekleyen velilerimi kutluyorum.

Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye çocuklar karate şampiyonasına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Alınan madalyaları

Bedenleri küçük ama yürekleri büyük olan çocuklarımızın başarılarını takdir etmesini bilmeyenlere armağan ediyorum dedi.

Derece yapan Sporcularımız

Sare Kaya Altın madalya

Ayşen Saner Altın madalya

Pamir Tanbey Yılmaz Altın madalya

Ayşegül Yavuz Gümüş madalya

Feyza Cemre Atmaca Gümüş madalya

Elif Hira Tanrıkulu Bronz madalya