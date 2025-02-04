Karatecilerimiz Bursa’dan 3 Altın 3 Bronz madalya ile döndüler

​​​​​​​Bursa da düzenlenen İller arası karate şampiyonasında Akyazılı karateciler 3altın 3 bronz madalya almayı başardılar. Osmangazi Atletizm spor salonunda yapılan maçlarda karşılarına çıkan tüm rakiplerini yenmeyi başaran 2015 doğumlu bayanlar

Bursa da düzenlenen İller arası karate şampiyonasında Akyazılı karateciler 3altın 3 bronz madalya almayı başardılar. Osmangazi Atletizm spor salonunda yapılan maçlarda karşılarına çıkan tüm rakiplerini yenmeyi başaran 2015 doğumlu bayanlar 37 Kg. kategorisinde Feyza Cemre Atmaca, 2015 doğumlu bayanlar 34 Kg. kategorisinde Merve Medine Demirci ile 2010-2011 doğumlu bayanlar 61 Kg. Sara Kaya altın, 2015 doğumlu bayanlar 40 Kg. da Pamir Tanbey Yılmaz, 2015 doğumlu bayanlar 30 Kg. da Elif Hira Tanrıkulu ve 2012-2013 doğumlu bayanlar 54 Kg. da Ayşen Saner bronz madalyaya uzanmayı bildiler.

Antrenör Sezai Yolcuoğlu her zaman olduğu gibi bugünde Bursa’da fırtına gibi estik ve Akyazı’mızın adını rakiplerimize ezberlettik dedi ve sporcularını tebrik etti.