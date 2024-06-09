KARATECİLERİMİZ BUNU HEP YAPIYOR

8 Haziran 2024 cumartesi günü Söğütlü spor salonunda düzenlenen il müsabakasında vurdukları her tekme madalyaya döndü.

8 Haziran 2024 cumartesi günü Söğütlü spor salonunda düzenlenen il müsabakasında vurdukları her tekme madalyaya döndü.

Cumartesi Söğütlü spor salonunda düzenlenen il müsabakasında ilçemiz sporcuları 11 altın 5 gümüş 7 bronz toplamda 23 madalya kazandılar.

Madalya kazanmak için turnuvada vurdukları tekmeleri madalya ya çevirmesini bilen İlçemiz sporcuları turnuvada adeta gürlediler.

Hedeflerinin şimdiden 2025 yılında yapılacak olan minikler yıldızlar Türkiye şampiyonası için hazırlık dönemine girdiklerini belirten ilçemizin karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu, Söğütlü spor salonunda düzenlenen il şampiyonası müsabakasında sporcularımızın yapmış oldukları başarı bizler için önemli. hedefledigimiz şampiyonluk yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Derece Yapan sporcularımı tebrik ediyorum dedi.