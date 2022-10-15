KARASUSPOR’U  90+5’TE ELİMİZDEN KAÇIRDIK 1-1

As Akyazıspor bugün güçlü rakibi Karasuspor ile Akyazı Atatürk stadında karşılaştı. As Akyazıspor sahaya Maça siyah forma ve ‘’Siyahımız kömür karası kalbimizdesin bartın’’yazılı pankartla çıktı.
As Akyazıspor bugün kendi saha ve seyircisi önünde 67. dakikada Soner’in attığı gol ile 1-0 galip oynadığı maçta 90+5’te defansla kalecinin aynı anda yaptıkları hatalar zincirinde Tugay’ın gölüne engel olamayıp sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldılar. Maç As Akyazıspor 1 Karasuspor 1 olarak sone erdi
Saha Akyazı Atatürk
Hakemler : Bahadır İleri** Mete Toroman** Furkan Alayıldız**
As Akyazıspor
Muhammet** Mert* Oğuzhan*HASAN *Efendi* Eray(Muhammet)Cavit* (Semih*) Enes* Soner* Anıl* Sinan *(Görkem**)
Ant: Mehmet Ali Çalışkan
Karasuspor İsmail** Ozan** Ruhi**İsmail*Mehmet* Bedirhan*(Kutay) Bilal* Tugay** Furkan*(Yasin) Berkan *Mertcan **
ANTRENÖR: Zeki Çakır
Goller Dk.67 Soner As Akyazıspor, Dk. 90+5 Tugay Karasuspor