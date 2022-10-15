KARASUSPOR’U  90+5’TE ELİMİZDEN KAÇIRDIK 1-1

As Akyazıspor bugün güçlü rakibi Karasuspor ile Akyazı Atatürk stadında karşılaştı. As Akyazıspor sahaya Maça siyah forma ve ‘’Siyahımız kömür karası kalbimizdesin Bartın’’yazılı pankartla çıktı.

As Akyazıspor bugün güçlü rakibi Karasuspor ile Akyazı Atatürk stadında karşılaştı. As Akyazıspor sahaya Maça siyah forma ve ‘’Siyahımız kömür karası kalbimizdesin bartın’’yazılı pankartla çıktı.

As Akyazıspor bugün kendi saha ve seyircisi önünde 67. dakikada Soner’in attığı gol ile 1-0 galip oynadığı maçta 90+5’te defansla kalecinin aynı anda yaptıkları hatalar zincirinde Tugay’ın gölüne engel olamayıp sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldılar. Maç As Akyazıspor 1 Karasuspor 1 olarak sone erdi

Saha Akyazı Atatürk

Hakemler : Bahadır İleri** Mete Toroman** Furkan Alayıldız**

As Akyazıspor

Muhammet** Mert* Oğuzhan*HASAN *Efendi* Eray(Muhammet)Cavit* (Semih*) Enes* Soner* Anıl* Sinan *(Görkem**)

Ant: Mehmet Ali Çalışkan

Karasuspor İsmail** Ozan** Ruhi**İsmail*Mehmet* Bedirhan*(Kutay) Bilal* Tugay** Furkan*(Yasin) Berkan *Mertcan **

ANTRENÖR: Zeki Çakır

Goller Dk.67 Soner As Akyazıspor, Dk. 90+5 Tugay Karasuspor