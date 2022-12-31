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  • KARAPÜTÇEK’Lİ BANMAZ, AKYAZI’LI MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Vefat
Giriş Tarihi : 31-12-2022 19:54

KARAPÜTÇEK’Lİ BANMAZ, AKYAZI’LI MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Aslen Düzce Halkından olan  Kazım Mutlu’nun kızı, Karapürçek  ilçesi Halkından Ali Banmaz’ın eşi, Akyazı  Halkından Merhum dişçi Osman ve İdris Mutlu’nun kardeşleri İlhan Banmaz’ın annesi

KARAPÜTÇEK’Lİ BANMAZ, AKYAZI’LI MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Aslen Düzce Halkından olan  Kazım Mutlu’nun kızı, Karapürçek  ilçesi Halkından Ali Banmaz’ın eşi, Akyazı  Halkından Merhum dişçi Osman ve İdris Mutlu’nun kardeşleri İlhan Banmaz’ın annesi Havva Banmaz vefat etti.

69 Yaşında hayata veda eden Havva Banmaz’ın cenazesi  bugün Karapürçek’teki evinde alınan helallik sonrası getirildiği Karapürçek Merkez camiinde kılınan Öğle ve cenaze namazı sonrası Aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhume Havva Banmaz’ın cenaze törenine  Düzce ve Akyazı’daki yakınları ile kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 

 
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