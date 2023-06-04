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Vefat

KARAPÜRÇEK’Lİ SİYASET ADAMI CAVİT KARSLI VEFAT ETTİ

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KARAPÜRÇEK’Lİ SİYASET ADAMI CAVİT KARSLI VEFAT ETTİ

​​​​​​​Sakarya'da yıllarca siyasetle uğraşan üç çocuk babası Hasan Cavit Karslı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH), bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Sakarya'da yıllarca siyasetle uğraşan üç çocuk babası Hasan Cavit Karslı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH), bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Yoğun bakımda verdiği ölüm kalım savaşına daha fazla devam edemeyen Karslı, 67 yaşında hayatını kaybetti. Karslı, 4 HAZİRAN 2023 ( Pazartesi) Karapürçek Ahmediye Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. HASAN CAVİT KARSLI KİMDİR? Hasan Cavit Karslı, 1956 yılında Karapürçek ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karapürçek ilçesinde tamamladı.Vatani görevini tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak ticaretle uğraşmaya başladı. 1993-1996-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi Karapürçek ilçe başkanlığı ve Doğru Yol Partisi il genel meclis üyeliği, 1 dönem daimi encümenliği, DYP Marmara bölge temsilciliği, meclis görevinde bulundu. Karslı, evli ve 3 çocuk babasıydı. Karslı son olarak 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Karapürçek Belediye Başkan adayı olmuştu.