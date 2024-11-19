KARAPÜRÇEK’Lİ  JUDOCULAR MAKEDONYADA YAPILAN ULUSLAR ARASI JUDO TURNUVASINDAN 9 MADALYA İLE DÖNDÜ

​​​​​​​Geçtiğimiz hafta Makedonya'da düzenlenen 13. Uluslararası Mioki Open Judo Turnuvasına katılan Karapürçek’li judocular büyük bir başarı göstererek Karapürçek’e madalyalarla döndüler.

Geçtiğimiz hafta Makedonya'da düzenlenen 13. Uluslararası Mioki Open Uluslararası Judo Turnuvasına katılan Karapürçek’li judocular büyük bir başarı göstererek Karapürçek’e madalyalarla döndüler.

Takımın çalıştırıcısı başarılı antrenör Neslihan Can Uluslararası turnuvada oyuncularının büyük bir başarı göstererek 3 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ettiklerini bu nedenle bu başarının mimarları oyuncularımı tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyor alınlarından öpüyorum dedi.

Neslihan Can ayrıca;Turnuvaya katılım sağlamamızda bizlerden desteğini esirgemeyen Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu'ya ; İlçe spor Müdürü Bülent Hikmet'e ve yaşı rakiplerinden çok küçük olmasına rağmen Bayrağı Kürsüye taşıyan sporcumuz M. Necmettin Bilgin'e sponsorluk yapan Öz-sağlık İş Sendikasına, Müsabakaya katılım sağlayabilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan değerli Ailelerimize, Spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Teşekkür ederiz şeklinde konuştu.

Sonuçlar Şöyle:

Sudenaz Temel 70 Kg 1.

Almina Çoruhlu 78 Kg 1.

Görkem Güneş 66 Kg 1.

Çisem Ehva Duman 32 Kg 2.

Muhammed Ali Yıldırım 38 Kg 2.

Emin Salih Özçakır 27 Kg 3.

M. Necmettin Bilgin 30 Kg 3.

Alperen Akman 46 Kg 3.

Efe Dikmen 60 Kg 3.