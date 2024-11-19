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Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 19-11-2024 01:10

KARAPÜRÇEK’Lİ  JUDOCULAR MAKEDONYADA YAPILAN ULUSLAR ARASI JUDO TURNUVASINDAN 9 MADALYA İLE DÖNDÜ

​​​​​​​Geçtiğimiz hafta Makedonya'da düzenlenen 13. Uluslararası Mioki Open Judo Turnuvasına katılan Karapürçek’li  judocular  büyük bir başarı göstererek Karapürçek’e madalyalarla döndüler.

KARAPÜRÇEK’Lİ  JUDOCULAR MAKEDONYADA YAPILAN ULUSLAR ARASI JUDO TURNUVASINDAN 9 MADALYA İLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta Makedonya'da düzenlenen 13. Uluslararası Mioki Open Uluslararası Judo Turnuvasına katılan Karapürçek’li  judocular  büyük bir başarı göstererek Karapürçek’e madalyalarla döndüler.

Takımın çalıştırıcısı başarılı antrenör Neslihan Can  Uluslararası turnuvada oyuncularının büyük bir başarı göstererek  3 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ettiklerini bu nedenle  bu başarının mimarları oyuncularımı tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyor alınlarından öpüyorum dedi.

Neslihan Can ayrıca;Turnuvaya katılım sağlamamızda bizlerden desteğini esirgemeyen Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu'ya ; İlçe spor Müdürü Bülent Hikmet'e ve yaşı rakiplerinden çok küçük olmasına rağmen Bayrağı Kürsüye taşıyan sporcumuz M. Necmettin Bilgin'e sponsorluk yapan Öz-sağlık İş Sendikasına, Müsabakaya katılım sağlayabilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan değerli Ailelerimize, Spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Teşekkür ederiz şeklinde konuştu.

Sonuçlar Şöyle:

Sudenaz Temel            70 Kg 1.

Almina Çoruhlu             78 Kg 1.

Görkem Güneş             66 Kg 1.

Çisem Ehva Duman      32 Kg 2.

Muhammed Ali Yıldırım 38 Kg 2.

Emin Salih Özçakır        27 Kg 3.

M. Necmettin Bilgin       30 Kg 3.

Alperen Akman             46  Kg 3.

Efe Dikmen                    60 Kg 3.

 

 

 

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