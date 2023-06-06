KARAPÜRÇEK'Lİ CAVİT KARSLI EBEDİYETE UĞURLANDI

Karapürçek İlçesi Ahmediye Mahallesi halkından Sedat, Serkan, Selman ve Sercan Karslı'nın Babaları eski siyasetçi Hasan Cavit Karslı vefat etti.
Cenazesi bugün Ahmediye Mahallesi Camii'nde Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye MHP eski Milletvekili Zihni Açba,MHP eski il başkanı Ahmet Ziya Akar,CHP eski il başkanı Ecevit Keleş, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu, Karapürçek belediye başkanı Orhan Yıldırım ,Çevre ilçelerin siyasi parti başkanları,Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.