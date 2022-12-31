KARAPÜRÇEK’Lİ BANMAZ, AKYAZI’LI MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Aslen Düzce Halkından olan merhum Kazım Mutlu’nun kızı, Karapürçek ilçesi Halkından Ali Banmaz’ın eşi, Akyazı Halkından Merhum dişçi Osman ve İdris Mutlu’nun kardeşleri İlhan Banmaz’ın annesi

Aslen Düzce Halkından olan Kazım Mutlu’nun kızı, Karapürçek ilçesi Halkından Ali Banmaz’ın eşi, Akyazı Halkından Merhum dişçi Osman ve İdris Mutlu’nun kardeşleri İlhan Banmaz’ın annesi Havva Banmaz vefat etti.

69 Yaşında hayata veda eden Havva Banmaz’ın cenazesi bugün Karapürçek’teki evinde alınan helallik sonrası getirildiği Karapürçek Merkez camiinde kılınan Öğle ve cenaze namazı sonrası Aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhume Havva Banmaz’ın cenaze törenine Düzce ve Akyazı’daki yakınları ile kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhumeye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI