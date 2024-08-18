KARAPÜRÇEKLİ BANMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Karapürçek İlçesi eşraflarından banmaz ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.

Karapürçek İlçesi eşraflarından banmaz ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.

Karapürçek ilçesi halkından Merhum Ali Banmaz’ın oğlu, İlhan Banmaz’ın babası, Muhammet Ali ve Sefa Banmaz’ın dedeleri, Akyazı’lı Merhum Dişçi Osman ve İdris Mutlu’nun enişteleri Ali Banmaz geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

77 yaşında vefat eden Merhum Ali Banmaz’ın cenazesi Karapürçek Merkez camiinde kılınan öğle namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karapürçek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum Ali Banmaz’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI