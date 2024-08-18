  • Anasayfa
  • Vefat
  • KARAPÜRÇEKLİ BANMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Vefat
Giriş Tarihi : 18-08-2024 16:25

KARAPÜRÇEKLİ BANMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Karapürçek İlçesi eşraflarından banmaz ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.

KARAPÜRÇEKLİ BANMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Karapürçek İlçesi eşraflarından banmaz ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.

Karapürçek ilçesi halkından Merhum Ali Banmaz’ın oğlu, İlhan Banmaz’ın babası, Muhammet Ali ve Sefa Banmaz’ın dedeleri,  Akyazı’lı  Merhum Dişçi Osman ve İdris Mutlu’nun enişteleri  Ali Banmaz geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

77 yaşında vefat eden Merhum Ali Banmaz’ın cenazesi  Karapürçek Merkez camiinde kılınan öğle namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karapürçek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum Ali Banmaz’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: