Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 29-03-2023 16:48

Karapürçek Kaymakamı Sıktaş Başkan Soykan’ı ziyaret etti

​​​​​​​Aslen Ankaralı olan Kayseri Sarıoğlu Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karapürçek Kaymakamlığına atanan ve

Karapürçek Kaymakamı Sıktaş Başkan Soykan’ı ziyaret etti

Aslen Ankaralı olan Kayseri Sarıoğlu Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karapürçek Kaymakamlığına atanan ve  Karapürçek’e gelerek yeni görevine başlayan ve kısa sürede Karapürçek’lilerin gönüllerine girmeyi başaran Ruveyda Kahraman Sıktaş, önceki gün Akyazı’da Belediye başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama Belediye Başkanı Soykan’dan geldi. Soykan, değerli Karapürçek Kaymakamımız belediyemize iade-i ziyarette bulunmuşlardır. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum v e kendilerine başarılar diliyorum dedi.

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