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Akyazı Magazin

Karapürçek Kaymakamı Sıktaş Başkan Soykan’ı ziyaret etti

Akyazı Magazin 32 OKUNMA

Karapürçek Kaymakamı Sıktaş Başkan Soykan’ı ziyaret etti

​​​​​​​Aslen Ankaralı olan Kayseri Sarıoğlu Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karapürçek Kaymakamlığına atanan ve

Aslen Ankaralı olan Kayseri Sarıoğlu Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karapürçek Kaymakamlığına atanan ve Karapürçek’e gelerek yeni görevine başlayan ve kısa sürede Karapürçek’lilerin gönüllerine girmeyi başaran Ruveyda Kahraman Sıktaş, önceki gün Akyazı’da Belediye başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama Belediye Başkanı Soykan’dan geldi. Soykan, değerli Karapürçek Kaymakamımız belediyemize iade-i ziyarette bulunmuşlardır. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum v e kendilerine başarılar diliyorum dedi.