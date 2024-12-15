KARAPINAR'SPOR YUVALAK'SPORUN YOLUNU KESTİ 1-2

Amatör Kümede gurubunun yenilgisiz lideri, evinde konuk ettiği ve takımın en önemli futbolcusu Hakan’dan yoksun bir kadro ile sahaya çıkan Yuvalakspor kolay yenebileceğini sandığı

Amatör Kümede gurubunun yenilgisiz lideri, evinde konuk ettiği ve takımın en önemli futbolcusu Hakan’dan yoksun bir kadro ile sahaya çıkan Yuvalakspor kolay yenebileceğini sandığı Karamanspor karşısında ummadığı bir mağlubiyet aldı.

Oyuna hızlı başlayan Yuvalakspor 1. Dakikada İbrahim’le 1-0 öne geçti. Seyircinin yine farklı bir galibiyet mi olacak diye sevindiği maç hiç de öyle geçmedi.

İlk yarının 44. Dakikasında Konuk takım 44. Dakikada Ceyhun’la beraberliği sağladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarı konuk takımın daha etkili oldu ve 50. Dakikada Samet’le öne geçti.

Konuk takım Karapınar bu üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SAHA: Akyazı suni

HAKEMLER: Zeki Erdem Şen- Eyüp Süleyman- Mustafa Erdem Şahin

YUVALAKSPOR: Şener**Metehan** Bilal**( Muhammet A.**) Bedirhan** Uğur**(Hüdai**)Fatih** Berkay** (Eren**) İbrahim*** Salih** Semih**

ANTRENÖR: Özgür Kaya

KARAPINAR: Ömer*** Erdem*** Murat** Salih*** Mahmut*** Mustafa** (Musa**) Şahin*** Ceyhun*** (Mutlu**) Samet*** Soner** Orhan** (Yunus**)

ANTRENÖR: Gökmen Adanur