Karaoğlan hem kendini tanıtıyor Hem de üye kaydı yapıyor

​​​​​​​Ak Partiden ayrılarak Yeniden Refah Partisine geçen ve Mart 2024’de yapılacak olan mahalli seçimlerde yeni partisinden Akyazı Belediye başkan aday adayı olan Osman Karaoğlan,

Ak Partiden ayrılarak Yeniden Refah Partisine geçen ve Mart 2024’de yapılacak olan mahalli seçimlerde yeni partisinden Akyazı Belediye başkan aday adayı olan Osman Karaoğlan, yol arkadaşı iş insanı Kemal Kaliç ile birlikte ziyaret ettiği yerlerde hem aday adaylığını açıklıyor, hem de yeni partisine üye kaydı yapıyor.

Yeniden Refah Partisine geçtikten ve belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayıp resmileştirdikten sonra başlattığı üye kayıt işlemlerinde üç gün içinde yeni partisine 250 yeni üye kaydettiğini ve üye listesini İlçe başkanına teslim ettiğini söyleyen Osman Karaoğlan, bir taraftan adaylığı konusunda çalışma yaparken, diğer taraftan da yeni partisine daha fazla üye kazandırmak için çalıştıklarını da açıklamasına ekledi.