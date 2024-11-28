KARAOĞLAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

​​​​​​​İlçemizin köklü ailelerinden Karaoğlan ailesi bir evladını kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

İlçemizin köklü ailelerinden Karaoğlan ailesi bir evladını kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Merhum Enver Karaoğlan’ın oğlu, CHP Yöneticilerinden Erdal Karaoğlan’ın kardeşi, Osman Karaoğlan’ın amcaoğlu HÜSEYİN KARAOĞLAN’ın cenazesi 28 Kasım 20224 Perşembe günü (Bugün) Gazisüleymanpaşa camiinde kılınacak öğle namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhum Hüseyin Karaoğlan’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE İÇİN: Kardeşi Erdal Karaoğlan 0 536 327 3090