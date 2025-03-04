Karacasu kenarındaki yolTrafiğe açılması için gün sayıyor

​​​​​​​Sakarya Büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa yapılmasına başlanan Akyazı Karacasu deresi çevre düzenleme projesinde artık sona geliniyor.

Sakarya Büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa yapılmasına başlanan Akyazı Karacasu deresi çevre düzenleme projesinde artık sona geliniyor.

Çalışmalara Karacasu deresinin temizlenmesi, geçtiği yerin betonlanması ile başlayan çalışma şimdi de kaldırım, yolun asfaltlanması ve ışıklandırılması çalışmaları ile devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde izleyen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, çalışmalar tamamlandığında Karacasu ve çevresi çok güzel olacak. Caddeyi de trafiğe açtığımızda şehir merkezinin trafiği r ahatlayacak. Caddeyi trafiğe açmak için artık gün sayıyoruz dedi.