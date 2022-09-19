Karacasu deresi temizleniyor

​​​​​​​Akyazı’nın önemli derelerinden biri olan ve geçmişte pisliği ve çevreye yaydığı pis kokusu ile anılan, daha sonra yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşturulan

Akyazı’nın önemli derelerinden biri olan ve geçmişte pisliği ve çevreye yaydığı pis kokusu ile anılan, daha sonra yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşturulan, ancak başlatılan çalışma tamamlanamadığı için beklenen seviyeye getirilemeyen Karacasu deresi DSİ ve Akyazı Belediyesi işbirliği ile bir kez daha temizleniyor ve eksikler giderilmeye çalışılıyor.

Her iki kurum yetkilileri, Karacasu ile ilgili olarak hazırlanan projeyle ilgili çalışmaların eksiksiz bir şekilde tamamlanması halinde ortaya çok güzel bir mesire yeri ve insanların çoluk çocuğu ile birlikte dere kenarına giderek dinlenebileceği, çayını içebileceği bir alan haline geleceğini belirterek, geç kalınmış bir çalışma ama en kısa zamanda tamamlayıp Akyazılıların hizmetine sunmak için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz dediler.

Akyazılılarda güzel bir proje ama maalesef hızlı başlatılan o çalışma aynı hızla sürdürülemedi. Akamete uğratılan bu çalışma inşallah bu sefer tamamlanır da biz de güzel bir mesire ve dinlenme alanına sahip oluruz açıklaması yaptılar.