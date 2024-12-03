Karaçallık İlkokulundan Soykan’a ziyaret

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Karaçallık Mahallesi İlkokul öğrencileri belediye başkanı Bilal Soykan’a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Akyazı’ya bağlı Karaçallık Mahallesi İlkokul öğrencileri belediye başkanı Bilal Soykan’a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Akyazı belediyesinin okullarının bahçesinde yaptığı alt yapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi nedeniyle öğretmenlerinin nezaretinde belediyeye gelen öğrenciler başkan Soykan’ı makamında ziyaret ederek başkana teşekkür ettiler ve kendisine çiçek takdim ettiler.

Belediye başkanı Bilal Soykan da ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Belediye olarak biz her zaman çocuklarımızın ve eğitimin yanındayız. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyor ve anında çözmeye çalışıyoruz dedi ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.