Kapanan belde belediyeleri yöneten Belediye Başkanları

​​​​​​​Çıkarılan Büyükşehir yasası gereği Akyazı’da Altındere, Dokurcun, Kuzuluk ve Küçücek olmak üzere 4 belde belediyesi kapanıp İlçe belediyesine bağlandı.

Çıkarılan Büyükşehir yasası gereği Akyazı’da Altındere, Dokurcun, Kuzuluk ve Küçücek olmak üzere 4 belde belediyesi kapanıp İlçe belediyesine bağlandı.

Altındere belediyesinde 3, Dokurcun belediyesinde 3, Kuzuluk belediyesinde 8, Küçücek belediyesinde de 1 başkan görev yaptı.

Kuruldukları günden kapandıkları güne kadar arada geçen zaman dilimi içinde Altındere beldesinde kurucu başkan Gençağa Koç 12 yıl (1972-1984) Abdullah Gündüz (1984-1999) 15 yıl, Mehmet Çakmak (1999-2014) 15 yıl belediye başkanlığı yaparken, Dokurcun beldesinde de kurucu başkan Mehmet Akçakoca (1972-1974) 2 yıl, M. Avni Yılmaz (1994-2004) 10 yıl, Ruhi Yılmaz’da ( 2004-2014) 10 yıl başkanlık yaptı.

Kuzuluk beldesinin kurucu başkanı Yaşar Yar oldu. Yar (1971-1973) 2 yıl, Ali Bıyıklı (1973-1980) 10 yıl, Gençağa Koç (1984-1994) 10 yıl, Kerem Altuntaş (1994-1999) 5 yıl, Asım Yanık (1999-2009) 10 yıl, Cihat Demir (1980-1982) 2 yıl ve Ali Karpuz’da (1982-1983) 1 yıl 80 ihtilalin de belediye başkanlığı yaptı. Kuzuluk beldesinin son başkanı ise şu anda Akyazı belediye başkanı olan Bilal Soykan oldu. Soykan’da (2009-2014) yılları arasında 5 yıl Kuzuluk belde belediye başkanlığı yaptı.

Kapanan belde belediyeler arasında Küçücek belde belediyesi özellikli bir belediye olarak anılıyor. Nedeni ise Yaşar Akgün’ün (1992/2009) kurucu başkanlığı unvanı ile birlikte belediyeyi kapatan belediye başkanı unvanına da sahip olmasıydı. Zira Yaşar Akgün aralıksız17 yıl Küçücek belediye başkanlığı yaptı.