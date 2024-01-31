Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 31-01-2024 21:55

KAMİL ÖZDAĞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkanlığı  için bağımsız adaylığını açıklayan dünün Dünya ve Avrupa şampiyonu  bu günün yüzlerce genci güreşçi yetiştiren

KAMİL ÖZDAĞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkanlığı  için bağımsız adaylığını açıklayan dünün Dünya ve Avrupa şampiyonu  bu günün yüzlerce genci güreşçi yetiştiren Akyazı’nın ünlü ismi Küçük Dev Adamı Kamil Özdağ  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Özdağ konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.” Adaylık sürecimde Akyazı’lı hemşehrilerimden büyük ilgi gördüm ve destek gördüm. Hepsine teşekkür ederim. Sonradan yaptığım istişareler neticesinde çocuklarımızı Türk Ata sporumuza  kazandırma adına yaptığım çalışmalara devam etme kararı aldım. O nedenle Bağımsız Belediye başkanlığı adaylığından çekiliyorum “ dedi.

 
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