KAMİL ÖZDAĞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıklayan dünün Dünya ve Avrupa şampiyonu bu günün yüzlerce genci güreşçi yetiştiren

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli seçimlerde Akyazı Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıklayan dünün Dünya ve Avrupa şampiyonu bu günün yüzlerce genci güreşçi yetiştiren Akyazı’nın ünlü ismi Küçük Dev Adamı Kamil Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Özdağ konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.” Adaylık sürecimde Akyazı’lı hemşehrilerimden büyük ilgi gördüm ve destek gördüm. Hepsine teşekkür ederim. Sonradan yaptığım istişareler neticesinde çocuklarımızı Türk Ata sporumuza kazandırma adına yaptığım çalışmalara devam etme kararı aldım. O nedenle Bağımsız Belediye başkanlığı adaylığından çekiliyorum “ dedi.