KALBİNE YENİK DÜŞEN CELAL KESKİN TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Kabakulak Mahallesi halkından Akyazı ve Sakaryaspor camiasında sevilen bir kişiliğe sahip olan geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu

Akyazı Kabakulak Mahallesi halkından Akyazı ve Sakaryaspor camiasında sevilen bir kişiliğe sahip olan geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden 61 yaşındaki Celil Keskin Tatangalar’ın omuzunda toprağa verildi

Kabakulak Mahallesi halkından Cafer Keskin’in oğlu, Yunus ve Yusuf Keskin’in ağabeyleri olan iki gün evde fenalaşınca hastaneye kaldırılan Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Celil Keskin, tedavi altına alındığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kabakulak mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

SAKARYASPOR SEVDALISIYDI KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sakaryspor kulübü Keskin'in vefatının ardından yayınladığı mesajda, "Tribünümüzün sevilen isimlerinden Celil Keskin'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.