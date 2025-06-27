Kahverengi Kokarcayı konuştular

​​​​​​​İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem, yardımcısı Mustafa Gürkan ve Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a birlikte bir ziyaret gerçekleştirdiler.

İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem, yardımcısı Mustafa Gürkan ve Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a birlikte bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Kahverengi Kokarca ve bu haşereyle mücadele başta olmak üzere tarımla ilgili birçok konuda görüş alış verişinde bulunan Sakarya tarımına yön veren isimlere İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ev sahipliği yaptı.

Yapılan ziyaretten ve konuşulan konulardan memnun olduğunu söyleyen İlçe Tarım Müdürü Meydan, değerli misafirlerimizle Akyazı’nın tarımını konuştuk. Çalışmalarımız hakkında misafirlerimiz i bilgilendirdik. Yararlı bir görüşme ve ziyaret oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi.