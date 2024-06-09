Kahverengi kokarca zararlısıyla Biyolojik mücadele

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü 150’nin üzerinde tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı fiziki mekanik mücadele ve kimyasal

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü 150’nin üzerinde tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı fiziki mekanik mücadele ve kimyasal ilaçlamanın yanı sıra biyolojik mücadele olarak yumurta parazitoidi olan samuray arısı mücadelesini de ekledi.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan kahverengi kokarcayla mücadelede farklı farklı yöntemleri uygulamaya koyduklarını ve samuray arı ile mücadelenin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Bahse konu olan zararlının 150’nin üzerinde tarım ürününe zararı olduğuna dikkat çeken Meydan, İlçemiz Küçücek, Taşburun, Kuzuluk ve Beldibi Mahallelerinde 1100 adet samuray arısı salınımı yapıldığını, böylece populasyanu kontrol altına alma gayreti içinde olduklarını yaptığı açıklamasına ekledi.