Kahramanmaraş'taki depremde ölü sayısı1498 oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda büyük artçı sarsıntı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda büyük artçı sarsıntı gerçekleşirken saat 13.24'te yaşanan 7.6 şiddetindeki artçı deprem Elbistan merkezli olarak kaydedildi. Artçı depremin hasarlı bazı binaları yıktığı canlı yayın yapan a Haber ekranlarında görüldü. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde hissedildi. Söz konusu illerde birçok bina yıkıldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, depremde 1498 vefat sayısı olduğunu açıkladı.

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel can kaybı sayısı 1498 olarak belirlenirken müdahale edilen çok sayıda göçük olması nedeniyle rakamın değişmesinden endişe ediliyor.

Kahramanmaraş depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 7.6 gibi yıkıcı olan çok sayıda artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilden gelen son dakika deprem bilgileri...

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:

17.26: AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde 1498 can kaybının olduğunu ve 8 bin 533 kişinin yaralandığını söyledi. 30'un üzerinde artçı sarsıntımız var. 3 tane 6 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntı yaşandı.

16.33: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş'taki depremde 1121 kişi hayatını kaybetti. Artçı sarsıntılar yoğunlaşıyor. Her gün ortalama 60-70 civarında deprem kaydediyoruz. Bunların hepsini vatandaşlarımız AFAD'ın sitesinden takip edebilirler. Buralarda görmedikleri herhangi bir deprem bilgisine inanmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



15.06 AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada; "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014, yaralı sayısı ise 7 bin 3" dedi.



14.50 AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır."

13:24'TE İKİNCİ KEZ 7.6'LIK DEPREM YAŞANDI

13:26 Bölgede 3 şiddetli deprem yaşandı. Birinin Ekinözü merkezli olduğu ve şiddetinin 7.6 olarak kaydedildi. Hasarlı binaların yıkıldığı aktarıldı. Bir deprem de Malatya Doğanşehir'de 6.0 şiddetinde yaşandı

13:00 BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: 912 can kaybımız var. 1939 Erzincan Depreminden sonraki en büyük felaketi yaşıyoruz. Devletimiz tüm birimleriyle anlık 9 bin personel ile bölgededir. Bu sayı artmaktadır. İnşaAllah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. NATO ve 45 ülke yardım talebini iletmiştir. Uluslararası destek talepleri ile koordinasyon sağlanmıştır. 85 milyonun tek yürek olma günüdür. Ülkemiz ve bölgemizde depremin hissedildiği tüm noktalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

BAKAN SOYLU'DAN VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı bilgilendirmede, 4. seviyede alarm durumunda olunduğunu kaydederek vatandaşlara, "Trafikte hareket halinde olunmasın. Cep telefonlarını mecbur olmayanlar kullanmasın" uyarısında bulundu.

ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜ

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.

MALATYA VALİSİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI VAR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. Yıkılan bina ihbarları var. Durum ciddi. Can kaybımız şu an 23." dedi.

BAKAN KOCA: BİRÇOK İLİMİZDEN GÖÇÜK İHBARLARI ALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

DİYARBAKIR VALİSİ: 6 can kaybı, 79 yaralı var. 6 bina yıkıldı

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, depremin ardından TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gittiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerin de etkilendiği bildirildi. Hasar tespit çalışmaları devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şu anda AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları ve müdahale planlamaları çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin bir kısmı Ankara'da, ana merkezde koordinasyonda; diğer kısımları bütün afet müdahale merkezlerimizde, ulusal beslenme, barınma ve kan hizmetleri noktasında ekip kapasitelerimizi lojistik anlamda bölgeye seferber ettiğimiz için şu anda teyakkuz halindeler. Bölgedeki etkilenmiş olan 6-7 vilayetimizin şubeleri ile ilçe şubelerimiz de vatandaşlarımıza destek için bölgedeler. Öncelikle bölgelerdeki kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımız ilk etaptaki seferberlik için yeterli. Ancak günün ışıması ile beraber bütün Türkiye'yi, Türkiye çapında bir kan bağışına davet ediyoruz. Allah beterinden korusun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür, büyüktür, bunun altından da inşallah kalkacağız" dedi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor." dedi.

Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin oldukça sığ olduğunu ve çok geniş bir coğrafyada hissedildiğini aktaran Tatar,"Merkez üssü Pazarcık-Kahramanmaraş olmakla birlikte Maraş'ın dışında civar illerde özellikle Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Niğde, Kayseri gibi çok geniş bir coğrafyada deprem hissedildi." dedi.

Depremin ardından yıkıcı boyutta artçı sarsıntıların da meydana geldiğini belirten Tatar, artçı sarsıntıların büyüklüklerinin 6'nın üzerine yükseldiğini vurguladı. Şu ana kadarki en büyük artçı sarsıntının büyüklüğünün 6,6 olduğunu söyleyen Tatar, şunları kaydetti:

"5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artçı sarsıntılar var. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Malatya'dan İskenderun'a, Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle hasarlı binalar var çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde 6'nın üzerinde artçı sarsıntılarında olduğunu düşünürsek bu binalardan uzak durmaları son derece önem taşıyor."

AFAD TÜM EKİPLERİYLE BÖLGEDE

AFAD'ın tüm arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Tatar, "Şu anki tablo 24 Ocak 2020'de Elazığ depreminin oluşturduğu yani kırıldığı noktaya kadar devam ediyor. Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor. Deprem danışma kurulu üyelerimiz, üniversiteden öğretim üyeleri bölgeye gidiyor. Bölgede yapacakları çalışma sonrasında çok daha net bir tabloyu ortaya koyabileceğiz." dedi.

Depremin olduğu saatten bu yana devletin tüm organlarının teyakkuz halinde olduğunu belirten Tatar, "Çok kısa sürede durum değerlendirmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bakanlarımız şu anda bölgeye intikal etmiş durumdalar. Bunun dışında AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla şu anda teyakkuz halinde. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan da bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

DEPREMDE YIKILAN 9 KATLI BİNADA YANGIN

Osmaniye'de depremde yıkılan 9 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Sabaha karşı yaşanan depremde Osmaniye'nin Esenler Mahallesi'nde 9 katlı bir bina çöktü. Binada yıkım olduktan sonra yangın başladı. Bir süre sonra olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Binanın en altında fırın olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GSM'DE KAPASİTE ARTIRIMI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı deprem nedeniyle tüm operatörlerinin kapasite artıracağını, kapanan telefon hatlarının açılacağını ve iletişimle ilgili bir sorun yaşanmayacağını duyurdu. Aynı hizmet internet için de geçerli.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMDEN SURİYE DE ETKİLENDİ: 100 ÖLÜ

Suriye'de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

BİR ASKERİ BİRLİK BİNASI ÇÖKTÜ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin Hatay'daki boyutu, gün ağarınca ortaya çıkarken, Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

DEPREM OLAN 10 İLDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, 7,4 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumunu derledi.

Buna göre, Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.

arın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

- Gaziantep

Gaziantep bugün kar yağışlı olacak ve hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Salı günü, hava karla karışık yağmurlu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1-4 derece, çarşamba ve perşembe hava çok bulutlu, sıcaklıklar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4 derece, cuma ise parçalı ve çok bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor.

- Hatay

Depremden etkilenen Hatay'da bugün çok bulutlu kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

Salı günü, aralıklı yağmur ve sağanak, hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 10 derece, çarşamba parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 8 derece, perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

Salı günü de yağmurlu, hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 12 derece, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu hava sıcaklığının en yüksek 0, en düşük 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

- Malatya

Malatya'nın bugün çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı, sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.

Kar yağışının salı günü de aralıklarla devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 , en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 3 derece, perşembe ve cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 11, en yüksek sıcaklık sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Diyarbakır

Diyarbakır bugün karla karışık yağmurlu, hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 9 derece olacak. Kentin, salı günü kar yağışlı, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklık 3 derece, çarşamba kar yağışlı, en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece, perşembe ve cuma parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olması öngörülüyor.

- Kilis

Kilis'in bugün hava yoğun kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece, salı günü yağmurlu, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 6 derece, çarşamba çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklık 5 derece, perşembe çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 7 derece, cuma parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 8 derece olması bekleniyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava bugün çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.

Salı günü çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, hava sıcaklıkları en düşük 2, en yüksek 7 derece, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 6 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor.

- Adana

Adana'da bugün hava çok bulutlu, sağanak ve kuvvetli yağmur yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 11 derece, salı çok bulutlu, hava sıcaklıkları en düşük 4, en yüksek 11 derece, çarşamba, parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı 10 derece, perşembe, parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece, cuma, parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak bekleniyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da hava bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 4 derece, salı karla karışık yağmurlu, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 3 derece, çarşamba çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklık 2 derece, perşembe ve cuma parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak öngörülüyor.