KAHRAMAN MARAŞ’TA 7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM MERKEZİ PAZARCIK 10 İLDE BÜYÜK YIKIM VE CAN KAYBI VAR

​​​​​​​Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hem Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun genelinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hem Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun genelinde hem Akdeniz'in belli bölgelerinde (Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır) çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7.4'lük depremin ardından AFAD tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Deprem sonucu onlarca evin yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, devletin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğu kaydedildi. Öte yandan; Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede 6 şiddetinde yoğun artçılar halen devam ediyor.

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmara depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 6.6 gibi yıkıcı olan 32 kadar artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi.

Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi

07:45 Bölgede şu an toplam 76 can kaybı var

07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07:15 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı bilgilendirmede, 4. seviyede alarm durumunda olunduğunu kaydederek vatandaşlara, "Trafikte hareket halinde olunmasın. Cep telefonlarını mecbur olmayanlar kullanmasın" uyarısında bulundu.

ADIYAMAN VALİSİ: BÜYÜK BİNALAR ÇÖKTÜ

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, A Haber'e telefonla bağlandı ve bölgedeki son durumu aktardı. Vali Çuhadar, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.

MALATYA VALİSİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI VAR

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Çok şiddetli bir şekilde hissettik. Doğanşehir ilçemizde yıkılan binalar. Kurtarma ekiplerimiz enkazlara müdahale etmeye başladı. Yıkılan bina ihbarları var. Durum ciddi. Can kaybımız şu an 23." dedi.

BAKAN KOCA: BİRÇOK İLİMİZDEN GÖÇÜK İHBARLARI ALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, depremin ardından TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gittiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

"Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir."