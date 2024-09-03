KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR  4’Ü AĞIR 7 YARALI VAR

​​​​​​​Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi civarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi civarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sularında Akyazı Ormanköy yolu Vakıf mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ormanköy-Akyazı yolunun Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.Ş'nin kullandığı (45) 59 AEB *** plakalı otomobil ile A A. idaresindeki (45) 54 AAL *** plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne diğer yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın araçlardan birinin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.