 KABAKULAK ORTAOKULU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ BİR SÖYLEŞİ İLE KUTLADI

​​​​​​​İlçemiz Kabakulak Ortaokulu Müdürlüğü 24 Kasım öğretmenler gününü kutlamak üzere okul salonunda öğretmen konulu bir söyleşi düzenledi.

İlçemiz Kabakulak Ortaokulu Müdürlüğü 24 Kasım öğretmenler gününü kutlamak üzere okul salonunda öğretmen konulu bir söyleşi düzenledi.

Orta okul öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı söyleşinin konuğu yılların öğretmeni emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel’di.

Müdür Yardımcısı ve İngilizce öğretmeni Ercan Arslan’ın Modretörlüğünde gerçekleşen söyleşide öğretmenler günü, başöğretmen Atatürk, Nasıl öğretmen oldunuz meslek hayatınızı, bu alanda yapmış olduğunuz örnek çalışmalar, unutamadığınız anılar, bir öğretmen nasıl olmalı şeklinde sorulan sorulara aydınlatıcı açıklamalar yapıldı.

Öğrencilere de öğütler verilen söyleşide Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de aynı zamanda bir öğretmen olduğu, öğretmenlerin bir gün bu ülkeyi yönetecek olan sizlerin en iyi şekilde yetişmeleri için çaba gösterdikleri, bunun için sizlerin de öğretmenlerinizi dinleyip derslerinizi çok iyi çalışıp ileride başarılı fertler olmaları sayesinde olacağı vurgulandı.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandıran Certel öğretmen marşını seslendirerek söyleşini tamamladı.

Söyleşi sonunda okul Müdürü Ekrem Keser Müdür yardımcısı Ercan Arslan’la birlikte kendisine bir teşekkür plaketi verdi ve öğretmenler günümüzü kutladı.