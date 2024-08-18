Kabacan ve Kılıç’dan hasta ziyareti 

​​​​​​​Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkan Vekili Muzaffer Kabacan ile Sakarya Mobilyacılar Odası başkanı Muhittin Kılıç bir müddet önce hastalanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan ve tedavi sonrası evinde istirahate çekilen

Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkan Vekili Muzaffer Kabacan ile Sakarya Mobilyacılar Odası başkanı Muhittin Kılıç bir müddet önce hastalanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan ve tedavi sonrası evinde istirahata çekilen Akyazı Bakkallar Odası başkanı ve Birlik (SESOB) Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Kaliç’in evine giderek kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Sakaryalı Oda başkanlarının yaptıkları bu ziyarette Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı ve Birlik (SESOB) Denetim Kurulu üyesi İsmet Sezgin, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Emin Üstün, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz ve Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay ev sahipliği yaptılar.

Ziyaret sonrası açıklama Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Birlik Başkan Vekili Muzaffer Kabacan’dan geldi. Kabacan, değerli Oda başkanımız ve Birlik yönetim kurulu üyemizi bu ziyaretimizde çok iyi gördük. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi.