Jandarma Komutanına ziyaretler sürüyor

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve Mal Müdürü Ali Sayın’da yeni J. Komutanını ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dediler ve başarı dilediler.

Geçtiğimiz ay içinde Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Binbaşı Aksoy Ağtürk’e “hoş geldiniz” ziyaretleri sürüyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve Mal Müdürü Ali Sayın’da yeni J. Komutanını ziyaret ederek kendisine hayırlı olsun dediler ve başarı dilediler.

Bu ziyarette üç kamu görevlisi de atandıkları görev yerlerinde mesleki hatıralarını anlattılar ve Komutandan önce Akyazı’ya gelip göreve başlayan İlçe Tarım Müdürü Meydan ve Mal Müdürü Sayın Akyazı’yı ve Akyazılıları tanıttılar.